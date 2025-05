Jubiläums-Orgelkonzert in Kürbitz

Kürbitz feiert das ganze Jahr über sein 800-jähriges Dorfjubiläum. Nun steht ein besonderes Konzert bevor.

Der Festreigen in Kürbitz geht jetzt nach dem furiosen Auftakt im April mit der Festveranstaltung und dem Markttreiben weiter: Am Samstag, 31. Mai, findet in der Salvatorkirche Kürbitz ein Jubiläums-Orgelkonzert statt. Francesco Pelizza aus Wien bringt weltliche und geistliche historische und auch junge Musik zu Gehör. Es ist ein...