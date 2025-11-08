Jüdische Kulturwoche mit Workshops und Konzert im Vogtland

Plauen
Neben Veranstaltungen in der Neumarker Schule und in einem Kindergarten in Reichenbach finden in Plauen drei öffentliche Veranstaltungen statt – zwei Workshops und ein Konzert.
Unter dem Titel „Getrommelt & gerührt“ beginnt am Dienstag im Vogtlandkreis eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur. Sie soll ein Beitrag für Verständigung, Vielfalt und Dialog sein. Ziel des Projektes ist es, durch Workshops, Musik, Literatur und gemeinsame kulinarische Erfahrungen Begegnungen zu schaffen, Vorurteile...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.