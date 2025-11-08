Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Vogtland beginnt eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur.
Im Vogtland beginnt eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur. Bild: Symbolfoto: Wolfgang Kumm/dpa
Im Vogtland beginnt eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur.
Im Vogtland beginnt eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur. Bild: Symbolfoto: Wolfgang Kumm/dpa
Plauen
Jüdische Kulturwoche mit Workshops und Konzert im Vogtland
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben Veranstaltungen in der Neumarker Schule und in einem Kindergarten in Reichenbach finden in Plauen drei öffentliche Veranstaltungen statt – zwei Workshops und ein Konzert.

Unter dem Titel „Getrommelt & gerührt“ beginnt am Dienstag im Vogtlandkreis eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur. Sie soll ein Beitrag für Verständigung, Vielfalt und Dialog sein. Ziel des Projektes ist es, durch Workshops, Musik, Literatur und gemeinsame kulinarische Erfahrungen Begegnungen zu schaffen, Vorurteile...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Herbstfeste locken mit Neuerungen
Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor.
Motörhead-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tribute-Band Motörizer spielt in Plauen. Einen besonderen Auftritt gibt es auch in Reichenbach. Außerdem warten Neues und Bewährtes bei den Herbstfesten.
Florian Wunderlich
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
02.11.2025
2 min.
Vodafone stellt nächste Woche im vogtländischen Kabelnetz TV-Frequenzen um: Worauf Kunden achten müssen
Vodafone-Kunden im Vogtland, die Kabelfernsehen nutzen, müssen am Mittwoch möglicherweise einen Sendersuchlauf starten.
In der Nacht zum Mittwoch erfolgt die technische Umstellung. Kunden in vielen Städten sind betroffen.
Bernd Jubelt
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
Mehr Artikel