Junge Vogtländer erstellen Video zu jüdischer Popkultur

Reichenbach
Die Neumarker Oberschüler haben im vergangenen Schuljahr am Leo-Trepp-Wettbewerb teilgenommen. Mit was sie punkten konnten.
Seit mehreren Jahren kommt der israelische Musiker Yogev Shetrit zu Workshops und Konzerten ins Vogtland. Als bei der Leo Trepp-Stiftung „Jüdische Popkultur“ als Wettbewerbsthema für den Schülerwettbewerb ausgeschrieben wurde, entstand an der Neumarker Oberschule die Idee, ein Wettbewerbsvideo zu produzieren und einzureichen. Gedreht wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.