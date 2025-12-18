MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gunda Trepp (links) von der Leo-Trepp-Stiftung übergibt die Wettbewerbsurkunden.
Gunda Trepp (links) von der Leo-Trepp-Stiftung übergibt die Wettbewerbsurkunden. Bild: JB Steps
Gunda Trepp (links) von der Leo-Trepp-Stiftung übergibt die Wettbewerbsurkunden.
Gunda Trepp (links) von der Leo-Trepp-Stiftung übergibt die Wettbewerbsurkunden. Bild: JB Steps
Reichenbach
Junge Vogtländer erstellen Video zu jüdischer Popkultur
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neumarker Oberschüler haben im vergangenen Schuljahr am Leo-Trepp-Wettbewerb teilgenommen. Mit was sie punkten konnten.

Seit mehreren Jahren kommt der israelische Musiker Yogev Shetrit zu Workshops und Konzerten ins Vogtland. Als bei der Leo Trepp-Stiftung „Jüdische Popkultur“ als Wettbewerbsthema für den Schülerwettbewerb ausgeschrieben wurde, entstand an der Neumarker Oberschule die Idee, ein Wettbewerbsvideo zu produzieren und einzureichen. Gedreht wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Jüdische Kulturwoche mit Workshops und Konzert im Vogtland
Im Vogtland beginnt eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur.
Neben Veranstaltungen in der Neumarker Schule und in einem Kindergarten in Reichenbach finden in Plauen drei öffentliche Veranstaltungen statt – zwei Workshops und ein Konzert.
Bernd Jubelt
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
03.12.2025
4 min.
Ein Jahr, in dem Neumark alles gelang: Und nun gehen auch noch die Steuereinnahmen durch die Decke
Eine Schwibbogen-Sonderedition zum Abschluss eines einzigartigen Jahres für Neumark. Einige Exemplare gibt es noch. Links: Thomas Wehrle von Taxi-Wehrle mit Bürgermeister Sven Köpp.
Mit der 800 Jahr-Feier hat sich das Städtlein ein Denkmal gesetzt. Die Krönung des Ganzen ist die neue Weihnachtsmarkt-Meile. Mit Schwibbogen-Sonderedition – und besten Aussichten für 2026.
Gerd Möckel
Mehr Artikel