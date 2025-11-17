Junge Musiker des Vogtlandkonservatoriums in Plauen räumen Deutschen Jugendorchesterpreis ab

Sein multimediales Projekt „Growing up – a Journey of Life“ erzählt über das Erwachsenwerden und hat die Jury überzeugt: Jetzt hat sich das preisgekrönte Orchester die 2500-Euro-Prämie abgeholt.

Die jungen Musiker des Jugendsinfonieorchesters des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck" in Plauen wussten es ja bereits seit einigen Wochen – sie haben den diesjährigen Deutschen Jugendorchesterpreis abgeräumt. Nun fand in der Tauber-Philharmonie in Weikersheim die offizielle Preisverleihung durch die Jeunesse Musicales Deutschland (JMD)...