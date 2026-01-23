MENÜ
  • Junge Vorleser stellen sich in Plauener Vogtlandbibliothek dem Wettbewerb

Plauen
Junge Vorleser stellen sich in Plauener Vogtlandbibliothek dem Wettbewerb
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs wird ausgetragen. Worum es dabei geht.

Beim Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs treten die besten Vorleserinnen und Vorleser der sechsten Klassen gegeneinander an. Am Mittwoch, 4. Februar, ab 15 Uhr präsentieren sie in der Vogtlandbibliothek in Plauen einen eigenen Text und einen unbekannten. Die Jury bestimmt im Anschluss, wer sich für den Bezirksentscheid qualifiziert. Der...
