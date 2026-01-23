Junge Vorleser stellen sich in Plauener Vogtlandbibliothek dem Wettbewerb

Der Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs wird ausgetragen. Worum es dabei geht.

Beim Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs treten die besten Vorleserinnen und Vorleser der sechsten Klassen gegeneinander an. Am Mittwoch, 4. Februar, ab 15 Uhr präsentieren sie in der Vogtlandbibliothek in Plauen einen eigenen Text und einen unbekannten. Die Jury bestimmt im Anschluss, wer sich für den Bezirksentscheid qualifiziert. Der...