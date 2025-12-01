Kabarett Fettnäppchen in Cossengrün - „Der alte Sack“ und andere Possen aus dem Alltag

Plauen
Was Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth im Greizer Ortsteil auf der Bühne im Gemeindesaal auf die Spitze treiben wollen.
Das Kabarett Fettnäppchen aus Gera tritt am 5. Dezember im Gemeindesaal Cossengrün, im Greizer Ortsteil, auf. Im neuen Stück „Der alte Sack, der bringt's nicht mehr“ nehmen Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth den Alltag aufs Korn. Ihr Programm behandelt Partnerschaft, Nachbarschaft und gesellschaftliche Missstände. Die Künstler...
