Kabarettspaß: Mit spitzer Zunge im Plauener Komturhof

Comedian Roy Reinker und Kabarettist Lothar Bölck treten in der ältesten Veranstaltungsstätte der Region auf. Was sie versprechen.

Mit reizvollem Programm wartet der Förderverein des Plauener Komturhofes am Samstag, 23. August, und Sonntag, 24. August, zum Sommerfestival auf. Die ostdeutsche Kabarett-Legende Lothar Bölck ist am Samstag, 19.30 Uhr, im Komturhof zu erleben – mit spitzer Zunge und kleinen Boshaftigkeiten. Bölck gilt als Urgestein des ostdeutschen Kabaretts....