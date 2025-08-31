Karat und ein Abend voller Gänsehautmomente: So emotional war das Konzert im Plauener Parktheater

Magische Momente und ehrliche Rockmusik mit lyrischen Meisterwerken erlebten die Besucher am Samstag zum Jubiläumskonzert der Band Karat im ausverkauften Plauener Parktheater. Auch nächstes Jahr kommt ein Ostrock-Schwergewicht nach Plauen.

Als der Song „König der Welt" das Plauener Parktheater mit majestätisch erhabenem Klängen flutete, schlugen die Herzen der Fans höher. Es war das emotionale Finale des Ostrock-Krachers „50 Jahre Karat". Erstmals in dieser Saison war die Parkbühne im Plauener Stadtpark rappelvoll.