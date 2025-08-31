Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Karat und ein Abend voller Gänsehautmomente: So emotional war das Konzert im Plauener Parktheater

Karat-Frontmann Claudius Dreilich (rechts) und Gitarrist Bernd Römer sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Bild: Thomas Voigt
Karat-Frontmann Claudius Dreilich (rechts) und Gitarrist Bernd Römer sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Bild: Thomas Voigt
Karat-Frontmann Claudius Dreilich (rechts) und Gitarrist Bernd Römer sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team.
Karat-Frontmann Claudius Dreilich (rechts) und Gitarrist Bernd Römer sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Karat und ein Abend voller Gänsehautmomente: So emotional war das Konzert im Plauener Parktheater
Von Thomas Voigt
Magische Momente und ehrliche Rockmusik mit lyrischen Meisterwerken erlebten die Besucher am Samstag zum Jubiläumskonzert der Band Karat im ausverkauften Plauener Parktheater. Auch nächstes Jahr kommt ein Ostrock-Schwergewicht nach Plauen.

Als der Song „König der Welt“ das Plauener Parktheater mit majestätisch erhabenem Klängen flutete, schlugen die Herzen der Fans höher. Es war das emotionale Finale des Ostrock-Krachers „50 Jahre Karat“. Erstmals in dieser Saison war die Parkbühne im Plauener Stadtpark rappelvoll.
