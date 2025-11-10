Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kellerbrand in Plauener Wohnhaus – 40.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken.
Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Kellerbrand in Plauener Wohnhaus – 40.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung
Von Jonas Patzwaldt
Die Plauener Feuerwehr musste Montagmittag in Chrieschwitz ausrücken. Dort war ein Kellerbrand ausgebrochen, Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Was bisher bekannt ist.

Im Plauener Stadtteil Chrieschwitz ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 12.50 Uhr gingen bei der Feuerwehr Notrufe von Plauenern ein, die eine Rauchbildung an der Albert-Schweitzer-Straße 20 und 22 meldeten.
