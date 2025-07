Kinder-Camp in Reuth sorgt in den Ferien für Kurzweil

Am Sonntag geht das diesjährige Treffen von fast 150 Ferienkindern zu Ende.

In den Ferien faul am Strand liegen oder zocken? Fehlanzeige. Gibt’s nicht in Reuth beim 19. Kinder-Camp! Seit Dienstag wuseln fast 150 Kinder auf dem Abenteuerspielplatz im Pfarrgarten in Reuth und genießen volles Ferienprogramm: Aktivitäten sind angesagt, wie Workshops, Spiele oder Wettkämpfe mit den 14 Gruppen. Dreimal täglich erschallt...