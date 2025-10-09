Kirmeszauber mit Kinderfest in Breitenfeld

Breitenfeld feiert Kirmes: Am Samstag lädt ein Kinderfest mit Hüpfburg und Schminken zum Strahlen ein. Abends erwacht die Tradition der Roggenstum. Sonntag gibt es noch mehr zu entdecken.

In Breitenfeld wird am Wochenende hinter dem Bürgerhaus im Ort (alte Schule) zünftig Kirmes gefeiert. Am Samstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr dreht sich alles um die kleinen Gäste: Es ist ein Kinderfest mit Hüpfburg, Schminken, Spiel und Spaß vorbereitet. Die Tradition der Roggenstum lebt dann ab 19 Uhr auf: Im Festzelt wird unter anderem...