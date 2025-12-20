MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  • Kita-Sanierung in Leubnitz im kommenden Jahr: Jetzt steht das Ausweichquartier fest

Der „Grüne Baum" befindet sich in privater Hand und wird vermietet. Bild: Simone Zeh
Der „Grüne Baum“ befindet sich in privater Hand und wird vermietet. Bild: Simone Zeh
Plauen
Kita-Sanierung in Leubnitz im kommenden Jahr: Jetzt steht das Ausweichquartier fest
Von Simone Zeh
Die Leubnitzer Kindertagesstätte muss modernisiert werden. Wie die Gemeinde Rosenbach die Sanierung stemmen will und wo ein Teil der Kinder während der Arbeiten untergebracht wird.

Dass in der Leubnitzer Kindertagesstätte „Zwergenschloss“ gebaut werden muss, steht außer Frage, wenn die Betriebserlaubnis erhalten bleiben soll. Die Gemeinde hat sich jetzt entschlossen, den Ausbau aufzugliedern und nächstes Jahr mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen. Das betrifft einen Teil des Flachbaues – konkret den Anbau an der...
