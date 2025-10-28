Kleintierschau so vielfältig wie selten: Warum die Weischlitzer Züchter um ihre Jubiläumsschau bangen

Die Weischlitzer Kleintierzüchter wollen am Wochenende ihre Jubiläumsschau zum 125-jährigen Bestehen ihres Vereins präsentieren. Gezeigt werden sollen diesmal besonders viele Enten und Gänse.

Die Vielfalt ist beträchtlich. Thomas Tschanter, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Weischlitz und Umgebung, bezeichnet sie als „gigantisch und ringsum einzigartig“. „Wir haben extrem viel Wassergeflügel“, sagt er. Das habe es so in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Deshalb ist das Bangen groß, dass nicht in letzter Minute noch...