  • Kletterwald an der Pöhl: So lief die erste Saison für den neuen Betreiber

Im Pöhler Kletterwald ging 2025 die erste Saison unter neuer Leitung über die Bühne.
Im Pöhler Kletterwald ging 2025 die erste Saison unter neuer Leitung über die Bühne.
Plauen
Kletterwald an der Pöhl: So lief die erste Saison für den neuen Betreiber
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste Saison an der Pöhl liegt hinter Kletterwald-Chef Alexander Persigehl. Welches Fazit er für sich zieht und an welchen Schrauben er 2026 in seinem Kletterwald drehen will.

Die erste Saison als neuer Betreiber des Pöhler Kletterwaldes kann Alexander Persigehl auf ein Wort bringen: „Durchwachsen. Und zwar ziemlich.“ Das Wetter hat dem Falkensteiner nicht in die Karten gespielt. „Der Mai war gar nicht gut, Juni und Juli waren komplett verregnet, August und September gingen und vom Oktober reden wir besser...
