Plauen
Am Vogtlandmeer rückt der Saisonstart näher. Und der hält einige Neuerungen bereit. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wo sich etwas tut – und wo vorab Fragezeichen bleiben.
Der Countdown läuft: Am Freitag startet an der Talsperre Pöhl die neue Saison. Die Fahrgastschiffe Pöhl und Plauen sind bereits geslippt, auf den Campingplätzen fließt wieder Strom und die Gastronomen rings um die Talsperre bereiten sich auf ihre Gäste vor. Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2025 im Hinblick auf das Wetter erwartet man im...
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Erschienen am: 23.03.2026 | 05:20 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG