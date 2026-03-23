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Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl wurden bereits geslippt, Helmar Müller (links) und Ion Pescaru holen die Schiffe aus dem Winterschlaf.
Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl wurden bereits geslippt, Helmar Müller (links) und Ion Pescaru holen die Schiffe aus dem Winterschlaf. Foto: Ellen Liebner
Die Pumptrack-Anlage steht noch vor der Asphaltierung.
Die Pumptrack-Anlage steht noch vor der Asphaltierung. Foto: Ellen Liebner
Bald geht es los: Joachim Müller vom Bistro am Ankerplatz stellt Tischgarnituren auf.
Bald geht es los: Joachim Müller vom Bistro am Ankerplatz stellt Tischgarnituren auf. Foto: Ellen Liebner
Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl wurden bereits geslippt, Helmar Müller (links) und Ion Pescaru holen die Schiffe aus dem Winterschlaf.
Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl wurden bereits geslippt, Helmar Müller (links) und Ion Pescaru holen die Schiffe aus dem Winterschlaf. Foto: Ellen Liebner
Die Pumptrack-Anlage steht noch vor der Asphaltierung.
Die Pumptrack-Anlage steht noch vor der Asphaltierung. Foto: Ellen Liebner
Bald geht es los: Joachim Müller vom Bistro am Ankerplatz stellt Tischgarnituren auf.
Bald geht es los: Joachim Müller vom Bistro am Ankerplatz stellt Tischgarnituren auf. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Von neuem Bistro bis Baustelle: So startet die Talsperre Pöhl in die Saison 2026
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
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Am Vogtlandmeer rückt der Saisonstart näher. Und der hält einige Neuerungen bereit. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wo sich etwas tut – und wo vorab Fragezeichen bleiben.

Der Countdown läuft: Am Freitag startet an der Talsperre Pöhl die neue Saison. Die Fahrgastschiffe Pöhl und Plauen sind bereits geslippt, auf den Campingplätzen fließt wieder Strom und die Gastronomen rings um die Talsperre bereiten sich auf ihre Gäste vor. Nach einem eher durchwachsenen Jahr 2025 im Hinblick auf das Wetter erwartet man im...
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Erschienen am: 23.03.2026 | 05:20 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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