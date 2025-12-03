Klinkerfassade und Holzlamellendecke: Das sind die Pläne für das neue Plauener Stadtbad

Plauen
Nur wenige Wochen nach der radikalen Abkehr vom ursprünglichen Konzept des Neubaus am Plauener Stadtbad liegen erste Entwürfe vor. Damit steht auch fest: Der Weg vom Parkplatz ins Gebäude wird länger.
Eigentlich sollte der Plauener Stadtbad-Neubau auf dem bestehenden Parkplatz am Elsterufer erfolgen. Die Kommune hatte dafür die Straße Am Elsteranger stilllegen und durch die reaktivierte Turnstraße ersetzen lassen. Doch es kam anders: Wegen Geldnot und Problemen im Untergrund musste das Vorhaben auf den Prüfstand. Im Ergebnis soll der Neubau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.