Klinkerfassade und Holzlamellendecke: Das sind die Pläne für das neue Plauener Stadtbad

Nur wenige Wochen nach der radikalen Abkehr vom ursprünglichen Konzept des Neubaus am Plauener Stadtbad liegen erste Entwürfe vor. Damit steht auch fest: Der Weg vom Parkplatz ins Gebäude wird länger.

Eigentlich sollte der Plauener Stadtbad-Neubau auf dem bestehenden Parkplatz am Elsterufer erfolgen. Die Kommune hatte dafür die Straße Am Elsteranger stilllegen und durch die reaktivierte Turnstraße ersetzen lassen. Doch es kam anders: Wegen Geldnot und Problemen im Untergrund musste das Vorhaben auf den Prüfstand. Im Ergebnis soll der Neubau...