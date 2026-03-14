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Die Polizei in Plauen musste einen Unfall an der Reißiger Straße aufnehmen.
Die Polizei in Plauen musste einen Unfall an der Reißiger Straße aufnehmen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Polizei in Plauen musste einen Unfall an der Reißiger Straße aufnehmen.
Die Polizei in Plauen musste einen Unfall an der Reißiger Straße aufnehmen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Plauen
Kollision an Kreuzung in Plauen
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Bei einem Unfall missachtete eine 46-jährige Frau die Vorfahrt. Ihr Wagen stieß mit einem anderen Auto zusammen, eine Frau wurde verletzt.

Plauen.

Bei einem Verkehrsunfall in Plauen ist am Freitag eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es 11.15 Uhr an der Kreuzung Rähnisstraße/Reißiger Straße zu einer Kollision zweier Autos. Eine 46-jährige Ford-Fahrerin war mit ihrem Auto auf der Rähnisstraße aus Richtung Leißnerstraße unterwegs und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 57-jährigen Fahrerin eines Alfa Romeo. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 57-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Den Gesamtschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (su)

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