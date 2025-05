Kollision mit Radfahrer in Weischlitz: Unfallverursacher lässt verletzten Mann einfach liegen

Beim Überholen hatte das Auto den Radler gestreift. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht in Weischlitz. Auf der Kloschwitzer Hauptstraße war es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, fuhr der 35-jährige Radfahrer gegen 16.40 Uhr in Richtung Tobertitz. Als er von einem Pkw überholt wurde, streifte...