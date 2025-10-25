Kommentar zur Betreibersuche fürs neue Sportforum in Plauen: Aufs Tempo drücken!

Plauens neue Supersporthalle kann vom Vereinssport nicht genutzt werden, weil noch keiner gefunden wurde, der die Halle betreibt. Wer trägt die Verantwortung?

Zur Erinnerung: 21,5 Millionen Euro sind in die neue Dreifeldhalle geflossen. Das ist unser aller Steuergeld. Viel Geld. Und eigentlich gut angelegt. Zur Eröffnung wurde das Projekt dann auch als zukunftsweisend gefeiert. Die Plauener CDU bezeichnete das neue Sportforum als „ein starkes Signal für die Förderung von Bildung, Sport und...