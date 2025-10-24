Konzert in der Herz-Jesu-Kirche Plauen: Werke aus drei Epochen erklingen

Das musikalische Programm, das Musikfreunde am 25. Oktober erwartet, gestalten zwei Ensembles und eine Konzertsängerin.
Von Vivaldis „Stabat Mater“ bis zu „Heidenröslein“ nach dem gleichnamigen Goethe-Gedicht: Im Konzert der Singakademie Plauen am Samstag, 25. Oktober um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Plauen ist, wie der Veranstalter verspricht, alles dabei. Auf dem Programm stehen Werke aus drei Epochen. Gestaltet wird das Konzert vom Kammerorchester „Greizer Collegium“, von der Singakademie Plauen und von der deutsch-polnischen Mezzosopranistin Magdalena Cornelius-Kulig. Letztere übernimmt den Solopart in „Stabat Mater“. Die international etablierte Opern- und Konzertsängerin gab Auftritte unter anderem beim „Festiwal Wratislavia Cantans“, beim „Oper im Berg“-Festival Salzburg und an der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Konzerte führen sie in viele Länder Europas, aber auch nach Südamerika und Asien. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. (gp)