Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Konzert in der Herz-Jesu-Kirche Plauen: Werke aus drei Epochen erklingen

Bild: Uwe Fischer
Bild: Uwe Fischer
Plauen
Konzert in der Herz-Jesu-Kirche Plauen: Werke aus drei Epochen erklingen
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das musikalische Programm, das Musikfreunde am 25. Oktober erwartet, gestalten zwei Ensembles und eine Konzertsängerin.

Plauen.

Von Vivaldis „Stabat Mater“ bis zu „Heidenröslein“ nach dem gleichnamigen Goethe-Gedicht: Im Konzert der Singakademie Plauen am Samstag, 25. Oktober um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Plauen ist, wie der Veranstalter verspricht, alles dabei. Auf dem Programm stehen Werke aus drei Epochen. Gestaltet wird das Konzert vom Kammerorchester „Greizer Collegium“, von der Singakademie Plauen und von der deutsch-polnischen Mezzosopranistin Magdalena Cornelius-Kulig. Letztere übernimmt den Solopart in „Stabat Mater“. Die international etablierte Opern- und Konzertsängerin gab Auftritte unter anderem beim „Festiwal Wratislavia Cantans“, beim „Oper im Berg“-Festival Salzburg und an der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Konzerte führen sie in viele Länder Europas, aber auch nach Südamerika und Asien. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. (gp)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
15.10.2025
1 min.
Großes Herbstkonzert in Laurentiuskirche Elsterberg bietet Musik von Barock bis zur Gegenwart
Kirchenchor, Plauener Singakademie sowie das Collegium musicum aus Greiz führen ein facettenreiches Programm auf. Was zu erwarten ist.
Lutz Kirchner
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
06.10.2025
1 min.
Karten sichern: Außergewöhnliches Konzert erklingt am Mittwoch im Vogtlandtheater Plauen
Geige und Bratsche im Dialog: Mozarts „Sinfonia concertante“ trifft auf Liszts klangvolle „Faust-Sinfonie“.
FP
Mehr Artikel