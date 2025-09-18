Konzertabend im Malzhaus: Zwei Pianisten bieten Neoklassik

Der Freitagabend könnte experimentierfreudigen Musikfans gefallen: Im Plauener Malzhaus vermischen zwei Pianisten diverse Genres miteinander.
Der Wochenendauftakt in Plauen gibt sich musikalisch. Zwei Pianisten, zwei Klangwelten und ein gemeinsamer Abend: Am Freitag, 19. September, gastieren um 20 Uhr Johannes Wasikowski (links) und Marius Leicht (rechts) im Malzhaus Plauen. Sie verbinden Klassik, Jazz und elektronische Elemente zu einem besonderen Klangerlebnis zwischen Neoklassik und Ambient, kündigen die Veranstalter des Soziokulturellen Zentrums an. Wasikowski, Jahrgang 1996, fand mit seinem Debütalbum „Taumorgen“ überregional Beachtung. Marius Leicht, Jazzpianist mit Leidenschaft für Hammond-Orgel und Synthesizer, schöpft Inspiration von Keith Jarrett bis Pink Floyd. Tickets für den Klaviermusikmix kosten rund 17 Euro und sind im Vorverkauf unter anderem bei der „Freien Presse“ erhältlich. Um 19 Uhr ist Einlass. (nütz)