Konzerte zur 800-Jahrfeier in Kürbitz

Ein Benefiz- und ein Festkonzert stehen im diesjährigen Festprogramm zum Ortsjubiläum. Worauf sich Musikfreunde freuen können.

Anlässlich der 800-Jahrfeier von Kürbitz findet am Samstag, 9. August, ab 17 Uhr in der Kürbitzer Salvatorkirche ein Benefizkonzert statt. Es musizieren Sopranistin Livia Ribeiro Silva, Tenor Asher Baruch Reichmann und Paul Sturm, der am Klavier zu hören sein wird und durchs Programm führt. Das Konzert präsentiert die Christa-Bülow-Stiftung...