Kräuterrundgang auf dem Campingplatz

Möschwitz.

An der Talsperre Pöhl findet am Samstag, 15 Uhr, der nächste Kräuterrundgang mit Kräuterfrau Christine Schwabe statt. Treffpunkt ist am Campingplatz Gunzenberg vor der Rezeption. Pro Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 20 Euro erhoben (Kinder ermäßigt), im Preis sind Getränke und eine umfangreiche Verkostung enthalten. Voranmeldung unter Telefon 037439 45050. (bju)