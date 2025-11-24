Krankenhausreform greift ab 2027: Was man sich im Vogtland dafür vornimmt

Die beschlossene Krankenhausreform wirkt auf stärkere Spezialisierungen und größere Häuser hin. Werden im Vogtland alle Standorte zu halten sein? Verantwortliche aus Politik und Medizin der Region haben erste Verabredungen getroffen.

Trotz der Schließung des Krankenhauses Reichenbach Anfang 2023, sieht sich der Vogtlandkreis in Sachen Krankenhauslandschaft noch gut aufgestellt: „Für 99 Prozent der Vogtländer ist das nächste Krankenhaus in unter 30 Minuten erreichbar", sagt der für den Sozialbereich zuständige Vize-Landrat Axel Steinbach. Ein Krankenhaus der...