Kreative Ideen gesucht: Motiv-Wettbewerb für Plauener Glühweintasse 2026 startet

Plauen
Alljährlich ziert ein anderes Motiv die Glühweintassen auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Bis 24. November können Vorschläge für 2026 eingesendet werden.
Bis zum diesjährigen Weihnachtsfest sind es keine drei Monate mehr. Zur Einstimmung gibt es in Plauen traditionell einen Weihnachtsmarkt. In sieben Wochen, am Dienstag, 25. November, wird er eröffnet. Dann fließt auch wieder der Glühwein, ausgeschenkt im extra dafür hergestellten Plauener Weihnachtstipfl. Alljährlich im Herbst wird hierfür...
