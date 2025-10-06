Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kreative Ideen gesucht: Motiv-Wettbewerb für Plauener Glühweintasse 2026 startet

Beate Groh zeigt das Weihnachtstipfl für das Jahr 2025. Bild: Christian Schubert
Beate Groh zeigt das Weihnachtstipfl für das Jahr 2025. Bild: Christian Schubert
Kreative Ideen gesucht: Motiv-Wettbewerb für Plauener Glühweintasse 2026 startet
Von Bernd Jubelt
Alljährlich ziert ein anderes Motiv die Glühweintassen auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Bis 24. November können Vorschläge für 2026 eingesendet werden.

Bis zum diesjährigen Weihnachtsfest sind es keine drei Monate mehr. Zur Einstimmung gibt es in Plauen traditionell einen Weihnachtsmarkt. In sieben Wochen, am Dienstag, 25. November, wird er eröffnet. Dann fließt auch wieder der Glühwein, ausgeschenkt im extra dafür hergestellten Plauener Weihnachtstipfl. Alljährlich im Herbst wird hierfür...
12.09.2025
1 min.
Für Behördengänge weiter fahren: Diese Standesämter im Vogtland wachsen zusammen
Das Weischlitzer Rathaus – ein eigenes Standesamt gibt es ab 2026 aber nicht mehr.
Ab 1. Januar 2026 bilden Plauen und Weischlitz einen gemeinsamen Standesamtsbezirk. Wofür das Standesamt-Gebäude in Weischlitz aber noch genutzt wird.
Jakob Nützler
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
03.09.2025
4 min.
Bauarbeiten im Plauener Rathaus: Was wird aus dem früheren Spitzenmuseum?
Das Plauener Rathaus. Im älteren linken Gebäudeteil befand sich viele Jahre das Spitzenmuseum - erreichbar über eine Treppe.
Nach dem Auszug des Spitzenmuseums gab es mehrere Ideen, wie die leergezogenen Räume genutzt werden können. Auch ein Einzug der Plauener Tourist-Information war im Gespräch. Was ist daraus geworden?
Bernd Jubelt
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
