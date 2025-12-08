Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wie die neue Weihnachtstasse in Plauen aussehen soll - Abstimmkarten erhältlich

So sieht das jetzige Weihnachtstipfl aus. Für 2026 wird ein neues Motiv gesucht.
So sieht das jetzige Weihnachtstipfl aus. Für 2026 wird ein neues Motiv gesucht. Bild: C. Schubert/Archiv
So sieht das jetzige Weihnachtstipfl aus. Für 2026 wird ein neues Motiv gesucht.
So sieht das jetzige Weihnachtstipfl aus. Für 2026 wird ein neues Motiv gesucht. Bild: C. Schubert/Archiv
Plauen
Wie die neue Weihnachtstasse in Plauen aussehen soll - Abstimmkarten erhältlich
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Online-Abstimmung für das Motiv des Weihnachtstipfls 2026 läuft bereits. Zwölf Motive befinden sich in der Auswahl.

In Plauen stehen 2500 Abstimmkarten für das Weihnachtstipfl-Motiv des nächsten Jahres zur Verfügung. Die Plauener können bereits online, nun auch auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Galerie e. o. plauen über das Motiv der Glühweintasse für 2026 abstimmen. Das Stadtheft, das am 13. Dezember erscheint, enthält auch einen Stimmzettel. Wer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
06.10.2025
3 min.
Kreative Ideen gesucht: Motiv-Wettbewerb für Plauener Glühweintasse 2026 startet
Beate Groh zeigt das Weihnachtstipfl für das Jahr 2025.
Alljährlich ziert ein anderes Motiv die Glühweintassen auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Bis 24. November können Vorschläge für 2026 eingesendet werden.
Bernd Jubelt
29.11.2025
2 min.
Die Entscheidung naht: Motiv-Wahl für Plauener Weihnachtstipfl 2026 hat begonnen
Welches Weihnachtstassen-Motiv folgt 2026? Das Foto zeigt das diesjährige Weihnachtstipfl.
Bis zum 15. Dezember kann abgestimmt werden, welches Motiv gewinnen soll. Zwölf Entwürfe stehen zur Auswahl. Nach der Online-Abstimmung kann bald auch per Stimmkarte gevotet werden.
Bernd Jubelt
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel