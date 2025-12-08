Wie die neue Weihnachtstasse in Plauen aussehen soll - Abstimmkarten erhältlich

Die Online-Abstimmung für das Motiv des Weihnachtstipfls 2026 läuft bereits. Zwölf Motive befinden sich in der Auswahl.

In Plauen stehen 2500 Abstimmkarten für das Weihnachtstipfl-Motiv des nächsten Jahres zur Verfügung. Die Plauener können bereits online, nun auch auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Galerie e. o. plauen über das Motiv der Glühweintasse für 2026 abstimmen. Das Stadtheft, das am 13. Dezember erscheint, enthält auch einen Stimmzettel. Wer...