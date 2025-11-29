Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Die Entscheidung naht: Motiv-Wahl für Plauener Weihnachtstipfl 2026 hat begonnen

Welches Weihnachtstassen-Motiv folgt 2026? Das Foto zeigt das diesjährige Weihnachtstipfl.
Welches Weihnachtstassen-Motiv folgt 2026? Das Foto zeigt das diesjährige Weihnachtstipfl. Bild: Christian Schubert
Plauen
Die Entscheidung naht: Motiv-Wahl für Plauener Weihnachtstipfl 2026 hat begonnen
Von Bernd Jubelt
Bis zum 15. Dezember kann abgestimmt werden, welches Motiv gewinnen soll. Zwölf Entwürfe stehen zur Auswahl. Nach der Online-Abstimmung kann bald auch per Stimmkarte gevotet werden.

Die Abstimmung für den Plauener Weihnachtstipfl 2026 hat begonnen. Zwölf Motive stehen zur Auswahl. Laut Stadtverwaltung wurden in diesem Jahr 38 Entwürfe eingereicht. Die nach Meinung einer Fachjury zwölf besten kamen nun in die nächste Runde zur Bürgerabstimmung. Teilnehmen ist ganz einfach: Entweder online oder über Stimmkarten, die...
