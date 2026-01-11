MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kreiseigene Firmen des Vogtlandes im Plus: Wer dennoch rote Zahlen schreibt

Das Einkaufszentrum Plauen-Park aus der Luft – dort gastierte bis vor Kurzem ein Zirkus. An der Betreiberfirma des Plauen-Parks ist der Vogtlandkreis beteiligt.
Das Einkaufszentrum Plauen-Park aus der Luft – dort gastierte bis vor Kurzem ein Zirkus. An der Betreiberfirma des Plauen-Parks ist der Vogtlandkreis beteiligt. Bild: Ellen Liebner
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch ist ein Eigenbetrieb des Vogtlandkreises.
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch ist ein Eigenbetrieb des Vogtlandkreises. Bild: David Rötzschke/Archiv
Eine Halle der Kreisentsorgungsgesellschaft in Oelsnitz.
Eine Halle der Kreisentsorgungsgesellschaft in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert/Archiv
Das Einkaufszentrum Plauen-Park aus der Luft – dort gastierte bis vor Kurzem ein Zirkus. An der Betreiberfirma des Plauen-Parks ist der Vogtlandkreis beteiligt.
Das Einkaufszentrum Plauen-Park aus der Luft – dort gastierte bis vor Kurzem ein Zirkus. An der Betreiberfirma des Plauen-Parks ist der Vogtlandkreis beteiligt. Bild: Ellen Liebner
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch ist ein Eigenbetrieb des Vogtlandkreises.
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch ist ein Eigenbetrieb des Vogtlandkreises. Bild: David Rötzschke/Archiv
Eine Halle der Kreisentsorgungsgesellschaft in Oelsnitz.
Eine Halle der Kreisentsorgungsgesellschaft in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert/Archiv
Plauen
Kreiseigene Firmen des Vogtlandes im Plus: Wer dennoch rote Zahlen schreibt
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landrat Thomas Hennig (CDU) hat den Beteiligungsbericht für 2024 pünktlich vorgelegt. Warum man diese Selbstverständlichkeit erwähnen muss.

Alljährlich müssen Landkreise und Städte in einem Bericht Details zu all ihren Firmen oder sonstigen Beteiligungen offenlegen. Mit der bindenden Pflicht zur Veröffentlichung der so genannten Beteiligungsberichte sollen gewählte Volksvertreter sowie Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, den jeweiligen Verwaltungen auf die Finger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:46 Uhr
1 min.
Thüringer HC legt Fehlstart in der European League hin
16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.
15:34 Uhr
2 min.
Tierkörperbeseitigung: Vogtlandkreis muss tiefer in die Tasche greifen
Das Landratsamt des Vogtlandkreises in Plauen.
Ein Zweckverband erfüllt die Pflichtaufgabe für alle Kreise und kreisfreien Städte Sachsens. Bei sinkender Tonnage stiegen zuletzt die Kosten.
Ulrich Riedel
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
4 min.
Nach tagelangem Stromausfall in Berlin: Was passiert bei einem Blackout im Vogtland?
Großflächiger Stromausfall in Berlin-Zehlendorf nach dem Brandanschlag auf ein Hochspannungskabel: Erst nach fünf frostigen Tagen waren alle Haushalte wieder am Netz.
Rund 45.000 Berliner Haushalte waren nach einem Brandanschlag auf Stromleitungen tagelang ohne Strom und Heizung. Wie wäre das Vogtland auf solch einen Krisenfall vorbereitet? Das Landratsamt arbeitet an Notfallplänen. Woran es bislang jedoch mangelt.
Ulrich Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
17:41 Uhr
3 min.
"Einfach schöner Tag": Gladbach feiert seltenen Heimsieg
Sander und Diks freuen sich über die frühe Führung.
Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Morten Ritter, dpa
Mehr Artikel