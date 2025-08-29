Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Krisensitzung ohne Straßenbahn-Chef: Plauens Oberbürgermeister wollte ihn nicht dabei haben

Am Postplatz laufen alle Plauener Straßenbahnlinien zusammen. Wie geht es weiter mit dem modernen und nachhaltigen Nahverkehrsunternehmen?
Am Postplatz laufen alle Plauener Straßenbahnlinien zusammen. Wie geht es weiter mit dem modernen und nachhaltigen Nahverkehrsunternehmen? Bild: Ellen Liebner
Am Postplatz laufen alle Plauener Straßenbahnlinien zusammen. Wie geht es weiter mit dem modernen und nachhaltigen Nahverkehrsunternehmen?
Am Postplatz laufen alle Plauener Straßenbahnlinien zusammen. Wie geht es weiter mit dem modernen und nachhaltigen Nahverkehrsunternehmen? Bild: Ellen Liebner
Plauen
Krisensitzung ohne Straßenbahn-Chef: Plauens Oberbürgermeister wollte ihn nicht dabei haben
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum vorstellbar, aber ein reales Szenario: Einigen sich Plauen und der Vogtlandkreis nicht, steuert der Straßenbahnbetrieb 2026 auf seine Insolvenz zu. Ob die Verantwortlichen die Kurve kriegen?

Der mit Spannung erwartete Jahresabschluss der Plauener Straßenbahn GmbH für 2024 liegt vor. Mit der Sitzung des Plauener Finanzausschusses am Donnerstagabend im Rathaus ist das brisante Papier jetzt öffentlich. Der Bericht beschreibt sachlich-nüchtern die Dramatik des stadteigenen Tochterunternehmens, das im Finanzierungs- und...
