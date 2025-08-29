Krisensitzung ohne Straßenbahn-Chef: Plauens Oberbürgermeister wollte ihn nicht dabei haben

Kaum vorstellbar, aber ein reales Szenario: Einigen sich Plauen und der Vogtlandkreis nicht, steuert der Straßenbahnbetrieb 2026 auf seine Insolvenz zu. Ob die Verantwortlichen die Kurve kriegen?

Der mit Spannung erwartete Jahresabschluss der Plauener Straßenbahn GmbH für 2024 liegt vor. Mit der Sitzung des Plauener Finanzausschusses am Donnerstagabend im Rathaus ist das brisante Papier jetzt öffentlich. Der Bericht beschreibt sachlich-nüchtern die Dramatik des stadteigenen Tochterunternehmens, das im Finanzierungs- und...