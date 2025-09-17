„Kürbisse wachsen nun mal nicht im Juni“: Weischlitz feiert den Herbst mit Kürbissen, Drachen und Musik

Plauen
Am Wochenende steigt das 20. Drachen- und 5. Kürbisfest des TSV Weischlitz auf dem Rosenberg. Mit einem kleinen Kniff wird der Kürbiswettbewerb dabei zum großen Spaß für alle.
Rund, zackig oder lang. Grün, orange oder hellgelb. Groß oder klein sowieso. Kürbisse können vielfältig sein. In Weischlitz kann man etwa 50 Sorten zum Kürbisfest am Samstag, 20. September, beim Kürbisfest bestaunen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.