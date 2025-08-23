Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das gibt es nur in Kürbitz: Ein SR 2-Moped in der Kirche. Da staunte kürzlich auch Ministerpräsident Kretschmer.
Das gibt es nur in Kürbitz: Ein SR 2-Moped in der Kirche. Da staunte kürzlich auch Ministerpräsident Kretschmer. Bild: Simone Zeh
Plauen
Kürbitzer Kirche birgt Geheimnisse
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein SR 2-Moped mitten in der Kirche? Das gibt es wohl nur in Kürbitz. Doch das Gotteshaus hat noch mehr zu bieten. So ging Ministerpräsident Kretschmer kürzlich dort auch durch eine kleinere Tür.

„Es ist die schönste Kirche im Vogtland“, sagt Gabriele Heinz. Sie hatte 20 Jahre im Pfarramt gearbeitet, ist jetzt im Ruhestand. „Der Kirchraum ist 15 Meter hoch“, erklärt sie. Das sei ungewöhnlich. „Für eine Dorfkirche eigentlich zu groß.“ Davon konnte sich kürzlich auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) anlässlich...
