Kunstgespräch mit Plauener Falkner Hans-Peter Herrmann: Wie der Zeichner Erich Ohser Vögel darstellte

Im Rahmen der Schau mit Tierzeichnungen von e.o.plauen steht am Dienstag Federvieh im Mittelpunkt. Damit kennt sich ein beliebter Falkner aus.

Wenn Greifvogel-Expertise auf Kunst trifft, entsteht ein besonderer Dialog: Gemeinsam mit dem Team der Falknerei Herrmann aus Plauen widmet sich die Galerie e.o.plauen in einem Kunstgespräch am Dienstag um 17 Uhr den gefiederten Tieren in Erich Ohsers Werk. Der Schöpfer der „Vater und Sohn“-Geschichten war auch Tier-Maler. Die Mitarbeiter... Wenn Greifvogel-Expertise auf Kunst trifft, entsteht ein besonderer Dialog: Gemeinsam mit dem Team der Falknerei Herrmann aus Plauen widmet sich die Galerie e.o.plauen in einem Kunstgespräch am Dienstag um 17 Uhr den gefiederten Tieren in Erich Ohsers Werk. Der Schöpfer der „Vater und Sohn“-Geschichten war auch Tier-Maler. Die Mitarbeiter...