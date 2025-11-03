Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kunstgespräch mit Plauener Falkner Hans-Peter Herrmann: Wie der Zeichner Erich Ohser Vögel darstellte

Falkner Hans-Peter Herrmann, hier mit Schleiereule Barney, kennt sich bestens mit Vögeln aus.
Falkner Hans-Peter Herrmann, hier mit Schleiereule Barney, kennt sich bestens mit Vögeln aus. Bild: Ellen Liebner
Falkner Hans-Peter Herrmann, hier mit Schleiereule Barney, kennt sich bestens mit Vögeln aus.
Falkner Hans-Peter Herrmann, hier mit Schleiereule Barney, kennt sich bestens mit Vögeln aus. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Kunstgespräch mit Plauener Falkner Hans-Peter Herrmann: Wie der Zeichner Erich Ohser Vögel darstellte
Von Sabine Schott
Im Rahmen der Schau mit Tierzeichnungen von e.o.plauen steht am Dienstag Federvieh im Mittelpunkt. Damit kennt sich ein beliebter Falkner aus.

Wenn Greifvogel-Expertise auf Kunst trifft, entsteht ein besonderer Dialog: Gemeinsam mit dem Team der Falknerei Herrmann aus Plauen widmet sich die Galerie e.o.plauen in einem Kunstgespräch am Dienstag um 17 Uhr den gefiederten Tieren in Erich Ohsers Werk. Der Schöpfer der „Vater und Sohn“-Geschichten war auch Tier-Maler. Die Mitarbeiter...
