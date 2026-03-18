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Die Polizei hofft auf Hinweise zum Kupferdiebstahl in Oberlosa.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Kupferdiebstahl in Oberlosa. Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Kupferdiebstahl in Oberlosa.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Kupferdiebstahl in Oberlosa. Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Plauen
Kupferdachrinnen in Oberlosa gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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An der Autobahnmeisterei sind Dachrinnen verschwunden: Der Wert liegt bei 2000 Euro. Worum die Polizei nun bittet.

Kupferdachrinnen eines Gebäudes der Autobahnmeisterei an der Oelsnitzer Landstraße im Plauener Ortsteil Oberlosa wurden gestohlen, hat die Polizei berichtet. Geschehen ist der Diebstahl zwischen dem 1. Februar und dem Dienstag, 17. März. Die Polizei kann den Tatzeitraum nicht genauer eingrenzen. Die Täter sind bislang unbekannt. Der Diebstahl...
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