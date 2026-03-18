Kupferdachrinnen in Oberlosa gestohlen

An der Autobahnmeisterei sind Dachrinnen verschwunden: Der Wert liegt bei 2000 Euro. Worum die Polizei nun bittet.

Kupferdachrinnen eines Gebäudes der Autobahnmeisterei an der Oelsnitzer Landstraße im Plauener Ortsteil Oberlosa wurden gestohlen, hat die Polizei berichtet. Geschehen ist der Diebstahl zwischen dem 1. Februar und dem Dienstag, 17. März. Die Polizei kann den Tatzeitraum nicht genauer eingrenzen. Die Täter sind bislang unbekannt. Der Diebstahl...