Kupferrohre aus leerstehendem Wohnhaus in Plauen gestohlen

Plauen
Die Polizei sucht Hinweise zu den unbekannten Tätern. Der Tatzeitraum erstreckt sich über drei Tage.
Zu einem Diebstahl in Plauen sucht die Polizei Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Donnerstag- bis Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Schenkendorfstraße. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferrohre und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der...
