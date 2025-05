Kuriose Wende im Plauener Automaten-Knacker-Fall: Polizei ermittelt jetzt gegen denjenigen, der den Dieb gefasst hat

Ein Mann greift bei einem Automaten-Einbruch in Plauen ein und hält einen Täter fest. Doch der couragierte Einsatz des Zeugen bringt ihn jetzt selbst in Schwierigkeiten.

Szenen wie aus einem Krimi spielten sich beim jüngsten Einbruch in den Plauener Retouren-Automaten „Secret Packs Sachsen“ am vergangenen Donnerstag ab. Details dazu teilte die Polizei jetzt auf Nachfrage mit. Demnach machten sich am vergangenen Donnerstag kurz nach 4 Uhr zwei Männer an dem Automaten an der Hammerstraße zu schaffen. Ein...