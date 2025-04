Langjährige Hausärztin aus dem Vogtland geht mit fast 70 Jahren in den Ruhestand: Was wird aus ihrer Praxis?

Mehr als 35 Jahre stand sie im Dienst ihrer Patienten. Mit fast 70 Jahren geht Dr. med. Gerlinde Richter aus Reuth in den Ruhestand. Warum erst jetzt und was sie besonders am Beruf liebt.

Das ist schon etwas Besonderes: Hausärztin Dr. Gerlinde Richter hat das Vertrauen von Familien mehrerer Generationen im gesamten Umkreis von Reuth. Sie hat sie alle medizinisch behandelt, vom Baby bis zum Senior. Wenn sie nun in Rente geht, werden sich viele vor ihr symbolisch verneigen. Eine Ära geht am Montag mit dem letzten Tag im März zu... Das ist schon etwas Besonderes: Hausärztin Dr. Gerlinde Richter hat das Vertrauen von Familien mehrerer Generationen im gesamten Umkreis von Reuth. Sie hat sie alle medizinisch behandelt, vom Baby bis zum Senior. Wenn sie nun in Rente geht, werden sich viele vor ihr symbolisch verneigen. Eine Ära geht am Montag mit dem letzten Tag im März zu...