MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Leichenfund, Terrorverdacht, Großbrand und mysteriöser Fischdiebstahl: Welche Polizeieinsätze gab es 2025 im Vogtland?

In Schutzausrüstung üben Mitglieder des zweiten Einsatzzugs der Polizeidirektion Zwickau den Einsatz während einer lebensbedrohlichen Gefährdungslage.
In Schutzausrüstung üben Mitglieder des zweiten Einsatzzugs der Polizeidirektion Zwickau den Einsatz während einer lebensbedrohlichen Gefährdungslage. Bild: Kristin Schmidt
Stehen seitens der Behörde Rede und Antwort: Polizeisprecherin Christina Friedrich (im Bild) und ihr Team.
Stehen seitens der Behörde Rede und Antwort: Polizeisprecherin Christina Friedrich (im Bild) und ihr Team. Bild: Polizeidirektion Zwickau
In Markneukirchen wurden Fische im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Im Bild zu sehen ist ein Stör, der ausgewachsen 25 Kilo wiegen und 1,50 Meter lang werden kann.
In Markneukirchen wurden Fische im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Im Bild zu sehen ist ein Stör, der ausgewachsen 25 Kilo wiegen und 1,50 Meter lang werden kann. Bild: Patrick Pleul/dpa/Archiv
In Schutzausrüstung üben Mitglieder des zweiten Einsatzzugs der Polizeidirektion Zwickau den Einsatz während einer lebensbedrohlichen Gefährdungslage.
In Schutzausrüstung üben Mitglieder des zweiten Einsatzzugs der Polizeidirektion Zwickau den Einsatz während einer lebensbedrohlichen Gefährdungslage. Bild: Kristin Schmidt
Stehen seitens der Behörde Rede und Antwort: Polizeisprecherin Christina Friedrich (im Bild) und ihr Team.
Stehen seitens der Behörde Rede und Antwort: Polizeisprecherin Christina Friedrich (im Bild) und ihr Team. Bild: Polizeidirektion Zwickau
In Markneukirchen wurden Fische im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Im Bild zu sehen ist ein Stör, der ausgewachsen 25 Kilo wiegen und 1,50 Meter lang werden kann.
In Markneukirchen wurden Fische im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Im Bild zu sehen ist ein Stör, der ausgewachsen 25 Kilo wiegen und 1,50 Meter lang werden kann. Bild: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Plauen
Leichenfund, Terrorverdacht, Großbrand und mysteriöser Fischdiebstahl: Welche Polizeieinsätze gab es 2025 im Vogtland?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Alkoholunfällen oder Brandstiftung ist die Polizei schnell zur Stelle. Auch als ein Macheten-Mann Böller in eine Schülergruppe wirft. Eine Auswahl von Einsätzen, über die gesprochen wurde.

Explosion: Am Neujahrsmorgen wird ein Sparkassenwürfel im Auerbacher Neubaugebiet gesprengt. Bewohner weckt ein Knall. Vor wenigen Tagen wurde ein neues Gebäude mit Geldautomaten errichtet. Laut Polizei wurde bisher kein Täter gefasst. Auch in einem Plauener Kaufland ist ein Geldautomat in die Luft gejagt worden. Das war im April - mulmige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
9 min.
Umfrage: Wer ist Ihr Vogtländer des Jahres 2025?
Gesucht wird der Vogtländer des Jahres 2025.
Die „Freie Presse“ im Vogtland ruft zum 22. Mal dazu auf, den Ehrentitel zu vergeben. Zehn Männer, Frauen und Teams der Region, die in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgten, sind nominiert. Entscheiden Sie mit, wer den Preis der „Freie Presse“-Leser erhält!
unserer Redaktion
09:00 Uhr
4 min.
Worauf bei Kauf und Verwendung von Feuerwerk zu achten ist
Feuerwerk sieht am Nachthimmel oft schön aus - ist aber längst nicht überall erlaubt. Gerade in Innenstädten gelten vielerorts Verbotszonen.
Noch altes Feuerwerk aus dem Vorjahr übrig? Dann sollten Sie das keineswegs mehr zünden. Neu kaufen ist angesagt - Böller und Raketen aber erst ab 18 Jahren. Und was sollte man sonst noch wissen?
09:05 Uhr
6 min.
Das Transferfenster öffnet: Ruhe vor dem großen Sturm?
Steht vor einem Wechsel zur AC Mailand: Nationalspieler Niclas Füllkrug. (Archivbild)
Die Fußball-WM im Sommer könnte dem kommenden Transferfenster zusätzliche Brisanz verleihen. Auch deutsche Profis sind auf einen Wechsel angewiesen, um doch noch an dem Turnier teilnehmen zu können.
Christian Johner, dpa
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
18.12.2025
4 min.
Ausflugstipps für den vierten Advent im Vogtland: Wortkünstler Willy Astor in Plauen, Lichterfahrt und Après-Ski-Party
Der Wortkünstler Willy Astor tritt in der Plauener Festhalle auf.
Am vierten Adventswochenende locken im Vogtland der Weihnachtszirkus in Plauen, eine Lichterfahrt bei Reichenbach sowie zahlreiche musikalische Veranstaltungen. Ein Überblick.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel