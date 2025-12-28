Leichenfund, Terrorverdacht, Großbrand und mysteriöser Fischdiebstahl: Welche Polizeieinsätze gab es 2025 im Vogtland?

Bei Alkoholunfällen oder Brandstiftung ist die Polizei schnell zur Stelle. Auch als ein Macheten-Mann Böller in eine Schülergruppe wirft. Eine Auswahl von Einsätzen, über die gesprochen wurde.

Explosion: Am Neujahrsmorgen wird ein Sparkassenwürfel im Auerbacher Neubaugebiet gesprengt. Bewohner weckt ein Knall. Vor wenigen Tagen wurde ein neues Gebäude mit Geldautomaten errichtet. Laut Polizei wurde bisher kein Täter gefasst. Auch in einem Plauener Kaufland ist ein Geldautomat in die Luft gejagt worden. Das war im April - mulmige...