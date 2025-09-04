Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Konzertreihe „Leubnitzer Konzerte“ im Schloss der Rosenbach-Gemeinde geht weiter.
Die Konzertreihe „Leubnitzer Konzerte“ im Schloss der Rosenbach-Gemeinde geht weiter. Bild: Simone Zeh
Plauen
Leubnitzer Konzerte: Spanischer Pianist im Schloss zu Gast
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Reihe der Leubnitzer Konzerte im Weißen Saal des Schlosses steht das nächste bevor. Aufgeführt wird auch ein weltbekanntes Werk der Klavierliteratur.

Der spanische Pianist Álvaro Baltanás spielt am Samstag, 6. September im Schloss Leubnitz ein Konzert, das die Klangwelten Spaniens und Russlands verbindet. Beginn ist 19 Uhr. Im ersten Teil erklingen Sonaten von Padre Antonio Soler – einem spanischen Mönch, der als „der spanische Bach“ gilt. Im zweiten Teil erklingt Modest Mussorgskys...
