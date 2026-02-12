Lkw strandet in Plauen im Gleisbett - Straßenbahnstrecke zwei Stunden lang blockiert

Auf dem Weg nach Reusa war am Donnerstagmorgen Schienenersatzverkehr notwendig. Bahnen, die nach Reusa wollten, wurden in Richtung Waldfrieden umgeleitet.

Ein Lkw mit auswärtigem Kennzeichen ist am Donnerstagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Suttenwiese in Reusa ins Gleisbett gefahren. Der Laster des 53-jährigen Fahrers steckte fest. Aufwändige Bergungsarbeiten waren notwendig. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 500 Euro. Die Strecke musste gegen 7 Uhr für den Straßenbahnverkehr...