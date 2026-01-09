Logistikunternehmen Gebrüder Weiss unterstützt Plauener Tafelverein

Der Tafelverein verteilt unter anderem Lebensmittel an Bedürftige. Wofür die Spende noch stehen soll.

Das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss setzt ein Zeichen für regionalen Zusammenhalt. Mit einer Spende von jeweils 1000 Euro unterstützt der oberfränkische Standort Konradsreuth den Tafelverein in Plauen, den Verein „Viel Farbe im Grau“ in Greiz sowie den Verein Schutzhöhle in Hof. „Als in der Region fest verwurzeltes Unternehmen...