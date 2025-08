Luxusmanufaktur in Schwierigkeiten: Plauener Seidenweberei beantragt Insolvenzverfahren

Das in Plauen auch als Spinnhütte bekannte Unternehmen an der Celler Straße steckt erneut in Zahlungsschwierigkeiten. Bereits 2011 musste sich der Textilhersteller sanieren. Kann das auch diesmal gelingen?

Die Plauener Seidenweberei, bekannt durch luxuriöse Textilien fürs Schlafzimmer, ist insolvent. Am Dienstag wurde am Amtsgericht Chemnitz der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Grund seien Umsatzeinbrüche.