Bild mit Gedenktafel: Dr. Lutz Kowalzick und Uwe Klemt (rechts) von den Marinekameraden. Bild: Ellen Liebner
Bild mit Gedenktafel: Dr. Lutz Kowalzick und Uwe Klemt (rechts) von den Marinekameraden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Marinekameraden aus Plauen und dem Vogtland weihen Gedenktafel ein
Redakteur
Von Sabine Schott
Eine neue Ehrentafel soll an über 60 Verstorbene erinnern, darunter auch eine Frau. Sie kamen auf den Weltmeeren ums Leben.

„Was die See genommen, gibt sie nie zurück“ steht auf einer neuen Gedenktafel, die sicher einen Ehrenplatz bei der Marinekameradschaft Plauen/Vogtland 1899 im Vereinsheim an der Dittesstraße 64 bekommt. Anlässlich des Volkstrauertages wurde die Tafel jüngst eingeweiht, mit welcher die Vereinsmitglieder ihrer Verstorbenen gedenken - jenen,...
