Marodes Haus in bester Innenstadt-Lage: Eigentümer führt seit fünf Jahren Rechtsstreit mit der Stadt Plauen

Auch in diesem Jahr werden wieder Weihnachtsmarktbesucher vor dem baufälligen Gebäude stehen und sich fragen, wie es mit dem Haus wohl weitergeht. Seit einigen Wochen ist es eingerüstet. Ein gutes Zeichen?

In der Plauener Innenstadt gibt es nur noch wenige Häuser, die Einheimische als Schandfleck bezeichnen. Eines dieser Gebäude rückt jetzt, vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes, wieder in den Fokus: das unbewohnte Haus an der Kirchstraße 3. Es befindet sich in bester Innenstadtlage, genau zwischen dem Topfmarkt, wo die Eisbahn zum Besuch... In der Plauener Innenstadt gibt es nur noch wenige Häuser, die Einheimische als Schandfleck bezeichnen. Eines dieser Gebäude rückt jetzt, vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes, wieder in den Fokus: das unbewohnte Haus an der Kirchstraße 3. Es befindet sich in bester Innenstadtlage, genau zwischen dem Topfmarkt, wo die Eisbahn zum Besuch...