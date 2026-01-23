Martin Salesch enthüllt in Plauen die Weihnachtsbaum-Mysterien

Im Vogtlandmuseum kann am 28. Januar die Welt literarischer Werke um den Weihnachtsbaum erlebt werden. Was der frühere Museumschef zu bieten hat.

Im Vogtlandmuseum in Plauen findet am Mittwoch, 28. Januar, um 17 Uhr ein Vortrag von Martin Salesch statt. Thema sind literarische Werke, die den Weihnachtsbaum und seine Bedeutung beleuchten. Die Veranstaltung ist Teil der laufenden Ausstellung „Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz". Im Zentrum stehen Gedichte und...