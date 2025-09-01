Mechelgrüner feiern Richtfest für Obere Mühle: Wieder ein wichtiger Schritt für Mammutprojekt geschafft

Der Dorf- und Heimatverein ist über sich hinausgewachsen und hat scheinbar Unmögliches möglich gemacht. Was es jetzt zu feiern gab und welche Aufgaben als nächstes anstehen.

Seit sich der Dorf- und Heimatverein Mechelgrün im Jahr 2017 gegründet hat, folgt ein Paukenschlag auf den nächsten. Erst das Bekenntnis, ein 400 Jahre altes Mühlengebäude vor dem Verfall zu retten, dann die unerwartet erfolgreiche Geldbeschaffung: 2021 standen plötzlich 380.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung, dazwischen und bis heute... Seit sich der Dorf- und Heimatverein Mechelgrün im Jahr 2017 gegründet hat, folgt ein Paukenschlag auf den nächsten. Erst das Bekenntnis, ein 400 Jahre altes Mühlengebäude vor dem Verfall zu retten, dann die unerwartet erfolgreiche Geldbeschaffung: 2021 standen plötzlich 380.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung, dazwischen und bis heute...