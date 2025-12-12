MENÜ
  • Mega-Stau am Donnerstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A 72 im Vogtland: Das war der Grund

Auf der A 72 war es am Donnerstagnachmittag zwischen Plauen-Ost und Treuen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Update
Plauen
Mega-Stau am Donnerstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A 72 im Vogtland: Das war der Grund
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zwei Stunden lang ging es in Richtung Zwickau zwischen Plauen-Ost und Treuen kaum voran.

Geduld brauchten Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A 72 im Vogtland. In Richtung Zwickau gab es Stau, anschließend ging es bis weit nach Reichenbach nur schleppend voran. Grund war ein Verkehrsunfall kurz vor 14.30 Uhr nahe Treuen, bei dem laut Polizei beim Spurwechsel zwei Autos zusammengestoßen waren. Rund zwei...
