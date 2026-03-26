Mehr als 3300 Autos bei Tempo-Kontrollen im Vogtland und der Region Zwickau überprüft

Tempoüberwachung in Westsachsen: 24 Brennpunkte nach Bürgerbeschwerden im Fokus. 171 Überschreitungen aufgedeckt.

Beamte der Polizeidirektion Zwickau haben am Mittwoch, 25. März, Verkehrskontrollen im Vogtland und der weiteren westsächsischen Region unternommen. Die Auswahl der Kontrollstellen habe sich an Beschwerden von Bürgern orientiert, wurde aus der Polizeidirektion mitgeteilt. 24 solcher Stellen wurden ausgewählt, an denen insbesondere...