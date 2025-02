Mehr Gäste an der Talsperre Pöhl: Was sich 2025 für Camping-Fans ändert

Der Zweckverband knackte 2024 die 40.000-Marke bei den Übernachtungszahlen. Der Schwung soll sich auf 2025 auswirken. Camper wollen wissen: Was ist neu dieses Jahr? Wie ändern sich die Gebühren?

Es war bereits in der Mitte der Saison absehbar, aber eben noch nicht spruchreif, leitet Elisabeth Blüml-Fuchs, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Talsperre Pöhl, ihr Fazit für das zurückliegende Geschäftsjahr ein. Und jetzt ist es raus: „Erstmals in der Geschichte des Touristencamping auf dem Gunzenberg an der Talsperre haben wir...