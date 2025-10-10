Mercedes-Fahrerin wechselt auf der A 72 im Vogtland spontan die Spur

Zwei Pkw sind Donnerstagmittag auf der Autobahn nahe Weischlitz zusammengestoßen. Der linke Fahrstreifen musste für Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Aufgrund eines spontanen Fahrspurwechsels sind am Donnerstagmittag auf der Autobahn 72 zwei Pkw zusammengestoßen. Was genau war geschehen? Eine 53-Jährige hatte laut Polizei mit ihrem Mercedes um 12.30 Uhr die Autobahn 72 in Fahrtrichtung Leipzig befahren. Als sich die Fahrbahn aufgrund einer Baustelle teilte, habe sie zügig von der rechten auf...