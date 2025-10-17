Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mercedes-Transporter landet samt Anhänger bei Plauen im Graben und dann auf dem Dach – das war der Grund

Zum Unfall ist es am Freitag auf der B173 zwischen Neuensalz und Thossfell gekommen.
Zum Unfall ist es am Freitag auf der B173 zwischen Neuensalz und Thossfell gekommen. Bild: Igor Pastierovic
Zum Unfall ist es am Freitag auf der B173 zwischen Neuensalz und Thossfell gekommen.
Zum Unfall ist es am Freitag auf der B173 zwischen Neuensalz und Thossfell gekommen. Bild: Igor Pastierovic
Update
Plauen
Mercedes-Transporter landet samt Anhänger bei Plauen im Graben und dann auf dem Dach – das war der Grund
Redakteur
Von Sabine Schott
Am Freitagnachmittag hatte der Fahrer eines Mercedes-Transporters sein Fahrzeug nicht im Griff. Wegen der Bergung war die B 173 eine Stunde vollgesperrt.

Wegen eines Unfalls ist die Bundesstraße 173 am Freitagnachmittag zwischen Thoßfell und Neuensalz eine Stunde lang vollgesperrt worden. Wie ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizeidirektion in Zwickau auf Nachfrage mitteilte, war ein 33-jähriger Mercedes-Transporter mit Anhänger ins Schlingern geraten und im Straßengraben gelandet. Das...
